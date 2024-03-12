Главная » Новости



17:55, 12 марта 2024 года На Орловщине "наливайкам" запретят ночную торговлю спиртным Запрет вступит в силу с 1 апреля.





С 1 апреля в Орловской области будет введен запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 в общепитах, которые находятся в жилых домах и прилегающих к ним дворах. Исключением являются рестораны.



Это нововведение осуществляется в соответствии с новым Федеральным законом, который предоставляет региональным властям такие полномочия.



Для того, чтобы проработать вопрос запрета ночной продажи алкоголя в так называемых "наливайках", создана рабочая группа. Они должны до первого апреля внести юридически корректные предложения по решению поставленной задачи.





