Орловская молодежь вошла в число участников крупнейшего карьерного форума страны
Его приурочили ко Дню российских студенческих отрядов.
Орловская молодежь вошла в число участников крупнейшего карьерного форума страны "ТрудКрут". Его приурочили ко дню российских студенческих отрядов.
На Орловщине история студотрядов началась в 1963-м году. Студенты помогали строить больницу Семашко, Колпянский сахарный завод, а через пять лет орловские ребята поехали на первые "гастроли" по большой стране.
Параллельно в рамках форума состоялся круглый стол. Ребята встретились с представителями департамента молодежной политики и директорами учебных заведений. Сотрудничество будет расширено, особенно увеличат количество патриотических проектов.
В завершение объявили лучший линейный студотряд Орловщины – им стал "Фортуна", а самым ярким представителям движения вручили региональные и всероссийские награды.