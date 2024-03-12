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17:00, 12 марта 2024 года Орловская молодежь вошла в число участников крупнейшего карьерного форума страны Его приурочили ко Дню российских студенческих отрядов.







Орловская молодежь вошла в число участников крупнейшего карьерного форума страны "ТрудКрут". Его приурочили ко дню российских студенческих отрядов.



На Орловщине история студотрядов началась в 1963-м году. Студенты помогали строить больницу Семашко, Колпянский сахарный завод, а через пять лет орловские ребята поехали на первые "гастроли" по большой стране.



Параллельно в рамках форума состоялся круглый стол. Ребята встретились с представителями департамента молодежной политики и директорами учебных заведений. Сотрудничество будет расширено, особенно увеличат количество патриотических проектов.



В завершение объявили лучший линейный студотряд Орловщины – им стал "Фортуна", а самым ярким представителям движения вручили региональные и всероссийские награды.





Антон Сорокин



