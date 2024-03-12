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17:30, 12 марта 2024 года

В Орловской области ожидается гололедица

Скользко будет на дорогах в ночные и утренние часы.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловщина по-прежнему находится во власти сибирского антициклона. Как сообщили в Орловском гидрометцентре, ближе к концу недели теплые воздушные массы с юго-восточных территорий заметно повысят температуру воздуха в регионе.

13 марта в Орловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов мороза, днем 0-5 тепла.

14 марта также будет без садков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов ниже нуля, днем 1-6 тепла.

15 марта осадков также не ожидается. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-7 тепла.


Сергей Мерцалов
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