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18:30, 12 марта 2024 года Орловский боксер завоевал бронзу международного юниорского турнира В полуфинале Платон Козлов уступил кубинцу.



Фото из архива "Вести-Орел"

Орловский боксер Платон Козлов завоевал бронзу международного турнира "Жемчужина Адриатики". Турнир прошел в Черногории и собрал 245 боксеров из 22 стран. Награды разыграли в 13 весовых категориях у юниоров и в 12 – у юниорок.



В полуфинале Платон Козлов раздельным решением судей уступил спортсмену из Кубы, став бронзовым призером турнира. В итоге сборная России победила в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград, сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.





Артем Ежаков



