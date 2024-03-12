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15:30, 12 марта 2024 года Орловец приговорен к 12 годам колонии за смертельное избиение незнакомца Также мужчину признали виновным в уклонении от отбывания наказания.





33-летнего орловца признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также в уклонении от отбывания наказания. Как рассказали в СУ СК по Орловской области, мужчина проведет в колонии строгого режима 12 лет.



Ранее мужчина был осужден на длительный срок. Вернувшись из мест лишения свободы, он проигнорировал судебный запрет на пребывание вне места жительства в определенное время. 26 августа 2023-го года нетрезвый осужденный встретил незнакомого мужчину в коридоре дома на улице Медведева. Вспыхнул конфликт, и орловец избил оппонента. Вскоре последний скончался от полученных травм.





Артем Ежаков



