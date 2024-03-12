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14:00, 12 марта 2024 года На Орловщину прилетели лебеди Птиц заметили на водоеме в нацпарке "Орловское полесье".



Фото: Орловское полесье

В нацпарке "Орловское полесье" остановились перелетные лебеди. Очень часто их маршрут бывает весьма длинным. Поэтому птицы вынуждены искать подходящие места для отдыха и восстановления сил.



- Ежегодно во время весеннего пролета в национальном парке "Орловское полесье" отмечаются многие виды пернатых. Самые заметные и красивые из перелетных птиц - лебеди, - отметили в группе ВК "Орловское полесье".



Во время весеннего половодья в Полесье достаточно мест для их передышки на пролете.





Сергей Мерцалов



