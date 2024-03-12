На Орловщину прилетели лебеди

Птиц заметили на водоеме в нацпарке "Орловское полесье".
Фото: Орловское полесье
В нацпарке "Орловское полесье" остановились перелетные лебеди. Очень часто их маршрут бывает весьма длинным. Поэтому птицы вынуждены искать подходящие места для отдыха и восстановления сил.
- Ежегодно во время весеннего пролета в национальном парке "Орловское полесье" отмечаются многие виды пернатых. Самые заметные и красивые из перелетных птиц - лебеди, - отметили в группе ВК "Орловское полесье".
Во время весеннего половодья в Полесье достаточно мест для их передышки на пролете.