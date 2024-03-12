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13:30, 12 марта 2024 года Орловские выпускники смогут получить цифровой аттестат в 2024 году Наш регион – на первом этапе перехода.







Цифровой аттестат выпускники орловских школ смогут получить уже в 2024 году. Пробная оцифровка в ряде городов страны началась еще в 2021 году. Орловская область пока находится на первом этапе перехода.



– Это первоначальный этап вхождения в реализацию действия как получение электронного документа. Есть постановление правительства России на эту тему, оно начинает действовать с этого года, - рассказала руководитель департамента образования региона Ирина Патронова.



Одиннадцатиклассники не останутся без привычного бумажного экземпляра документа. А на портале Госуслуг будет электронный вариант.





Екатерина Габова



