Орловские выпускники смогут получить цифровой аттестат в 2024 году
Наш регион – на первом этапе перехода.
Цифровой аттестат выпускники орловских школ смогут получить уже в 2024 году. Пробная оцифровка в ряде городов страны началась еще в 2021 году. Орловская область пока находится на первом этапе перехода.
– Это первоначальный этап вхождения в реализацию действия как получение электронного документа. Есть постановление правительства России на эту тему, оно начинает действовать с этого года, - рассказала руководитель департамента образования региона Ирина Патронова.
Одиннадцатиклассники не останутся без привычного бумажного экземпляра документа. А на портале Госуслуг будет электронный вариант.