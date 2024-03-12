Главная » Новости



12:50, 12 марта 2024 года Инвесторам вернут часть денег за установку электрозарядок на Орловщине В 2024 году в регионе планируют разместить 15 станций.



Фото: архив

Орловская область пригласила инвесторов к строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей. Ранее регион присоединился к пилотному проекту по созданию инфраструктуры для электротранспорта, который предполагает установку быстрых электрозарядных станций.



Как рассказали в пресс-службе областного правительства, время зарядки аккумуляторов до 80% будет составлять 20-30 минут. Развитие инфраструктуры в регионе поддержать в том числе с помощью компенсации затрат предпринимателям: до 60% расходов на закупку оборудования (максимально 1,86 млн на один объект) и до 30% расходов на технологическое присоединение к электросетям (максимально 900 тысяч на один объект).



– Для получения субсидии инвестору необходимо построить и ввести зарядную станцию в эксплуатацию в 2024 году, после чего инвестор может подать заявку на получение субсидии в региональный Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.





Сергей Силаев



