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11:25, 12 марта 2024 года

Орловская область в два раза увеличила экспорт зерна

За рубеж отправили пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс, а также продукты их переработки.

Фото: архив "Вести-Орел"

С начала 2024 года из Орловской области на экспорт было отгружено более 118 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Как сообщили в межрегиональном Управлении Россельхознадзора, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Основным покупателем орловской продукции является Беларусь. В братскую республику отгрузили более 46% от всего объема экспортируемого зерна. 28% зерна и продуктов его переработки вывезено в Латвию, 14% - в Китай и 12% - в совокупности в Египет, Абхазию, Азербайджан, Туркменистан и другие страны.

Как уточнили в Россельхознадзоре, за рубеж Орловщина поставляет пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс, а также солод, шрот, муку. Вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям стран-получателей.


Сергей Мерцалов
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