В небе над Орловской областью перехватили и уничтожили два беспилотника
О работе систем ПВО сообщили в Минобороны РФ.
Фото: архив "Вести-Орел"
12 марта пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Как сообщили в Минобороны России, удалось перехватить и уничтожить 25 беспилотников самолетного типа.
Системы ПВО работали над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областей. По данным Минобороны, над нашим регионом были сбиты два БПЛА.