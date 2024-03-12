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9:00, 12 марта 2024 года

Хор Турецкого выступит в Орле в полном составе

Благотворительный концерт состоится на площади Ленина.

Фото: архив "Вести-Орел"

14 марта в Орле на площади Ленина пройдет благотворительный концерт с участием Хора Турецкого. Мероприятие начнется в 19:00.

На Орловщину музыканты приедут не в первый раз. Безупречный вокал участников коллектива давно покорил сердца орловцев: здесь его снова и снова встречают бурными овациями.

Прославленный хор, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий, и в этот раз исполнит лучшие произведения из своего богатого репертуара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.


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