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8:30, 12 марта 2024 года В Орле проверили готовность техники к весенне-летнему сезону Смотр прошел на территории "Спецавтобазы".



Фото: пресс-служба городской администрации

На территории МБУ "Спецавтобаза" прошел смотр спецтехники. Готовность машин к весенне-летнему сезону оценил первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров.



– В ходе смотра была проверена готовность дорожно-уборочной и коммунальной техники, наличие и исправность навесного оборудования, - уточнили в пресс-службе мэрии.



На смотр представили более 35 машин. Была и новинка: механический измельчитель "Торнадо"для переработки древесно-кустарниковой растительности.



– "Торнадо" — это профессиональный, довольно мощный и производительный измельчитель, который предназначен для проведения работ по переработке и утилизации древесно-кустарниковой растительности в течение длительного времени, - пояснили специалисты.





Сергей Силаев



