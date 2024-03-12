Стало известно, почему на Дворянке отслоилась шпаклевка
Последний слой не успел высохнуть.
Фото: Михаил Вдовин
Зампред орловского облсовета Михаил Вдовин 11 марта отправилсяна Дворянку после появления в соцсетях фотографий, где видны дефекты.
– Взору предстала в некоторых местах отслоившаяся шпаклевка, длительные поиски других дефектов не привели к успеху, - написал Вдовин.
Субподрядчик сообщил депутату, что последний слой шпаклевки не успел высохнуть из-за климатических условий, а затем пообещал, что при наступлении хорошей погоды замечания устранят за день. В целом работы на объекте будут возобновлены при наступлении хорошей погоды.