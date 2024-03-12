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20:30, 11 марта 2024 года Стало известно, почему на Дворянке отслоилась шпаклевка Последний слой не успел высохнуть.



Фото: Михаил Вдовин

Зампред орловского облсовета Михаил Вдовин 11 марта отправился на Дворянку после появления в соцсетях фотографий, где видны дефекты.



– Взору предстала в некоторых местах отслоившаяся шпаклевка, длительные поиски других дефектов не привели к успеху, - написал Вдовин.



Субподрядчик сообщил депутату, что последний слой шпаклевки не успел высохнуть из-за климатических условий, а затем пообещал, что при наступлении хорошей погоды замечания устранят за день. В целом работы на объекте будут возобновлены при наступлении хорошей погоды.





Сергей Силаев



