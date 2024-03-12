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19:45, 11 марта 2024 года Курянин сбросил тело знакомого в орловскую реку Подозреваемого заключили под стражу.



Фото: следственный комитет

Житель Курской области заключен под стражу после возбуждения уголовного дела по статье "убийство". В реке Сосна города Ливны 6 марта было обнаружено тело жителя Курской области с ножевым ранением.



Следователи и криминалисты задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний знакомый погибшего. Он рассказал следствию, что вечером был в Курске с потерпевшим, после чего возник конфликт, в результате которого мужчина скончался после удара ножом в грудь.



– Затем мужчина на автомобиле вывез тело погибшего в Ливенский район Орловской области, где сбросил его в реку Сосна, - уточнили в СУ СК РФ по Орловской области.



Мужчине предъявили обвинение, ведутся следственные действия. Курянин под стражей.





Сергей Силаев



