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19:30, 11 марта 2024 года Орел принял первенство ЦФО по боксу На ринг вышли почти 90 спортсменов.







В 2024 году за призовые места, а также за право принять участие в первенстве России боролись 89 спортсменов из 14 регионов. Победители и призеры были выявлены в 13 весовых категориях.



По итогам всех вступлений орловские боксеры завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.





Анастасия Дорохова



