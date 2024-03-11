Орел принял первенство ЦФО по боксу

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19:30, 11 марта 2024 года
Орел принял первенство ЦФО по боксуНа ринг вышли почти 90 спортсменов.
В 2024 году за призовые места, а также за право принять участие в первенстве России боролись 89 спортсменов из 14 регионов. Победители и призеры были выявлены в 13 весовых категориях.
По итогам всех вступлений орловские боксеры завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.
Анастасия Дорохова
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