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18:00, 11 марта 2024 года
В орловском УМВД подвели итоги конкурса "Служа закону-творим добро"И открыли выставку работ его участниц.
В УМВД России по Орловской области подвели итоги десятого традиционного творческого конкурса "Служа закону-творим добро".
В 2023 году более 35 участниц представили свои произведения. Они были выполнены в разнообразных техниках.
Среди них алмазная мозаика, вязание, вышивки крестом и бисером, живопись, мыло ручной работы, текстильные куклы, пэчворк, киллинг и, впервые в этом году, возрожденное ремесло - папье-маше из ваты.
Эва Стасюлевич
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