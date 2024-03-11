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18:00, 11 марта 2024 года В орловском УМВД подвели итоги конкурса "Служа закону-творим добро" И открыли выставку работ его участниц.







В УМВД России по Орловской области подвели итоги десятого традиционного творческого конкурса "Служа закону-творим добро".



В 2023 году более 35 участниц представили свои произведения. Они были выполнены в разнообразных техниках.



Среди них алмазная мозаика, вязание, вышивки крестом и бисером, живопись, мыло ручной работы, текстильные куклы, пэчворк, киллинг и, впервые в этом году, возрожденное ремесло - папье-маше из ваты.





Эва Стасюлевич



