Орловщина получит более двух миллионов рублей на программу социальной газификации
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Фото: архив "Вести-Орел"
На подключение домов льготников к газовым сетям Орловской области выделят дополнительные средства из федерального бюджета. Субсидию в размере не менее 100 тысяч рублей предоставят участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, многодетным семьям и семьям с низкими доходами.
В общей сложности средства из федеральной казны получат 57 регионов страны. В 2023 году за счет адресных выплат в РФ удалось подключить к голубому топливо свыше 12 тысяч домовладений.
Как сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла", на Орловщине программа социальной газификации реализуется с опережением. Поступило более трех тысяч заявок, из них 2,5 тысячи уже исполнены.