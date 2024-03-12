Главная » Новости



7:30, 12 марта 2024 года Орловщина получит более двух миллионов рублей на программу социальной газификации Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Фото: архив "Вести-Орел"

На подключение домов льготников к газовым сетям Орловской области выделят дополнительные средства из федерального бюджета. Субсидию в размере не менее 100 тысяч рублей предоставят участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, многодетным семьям и семьям с низкими доходами.



В общей сложности средства из федеральной казны получат 57 регионов страны. В 2023 году за счет адресных выплат в РФ удалось подключить к голубому топливо свыше 12 тысяч домовладений.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", на Орловщине программа социальной газификации реализуется с опережением. Поступило более трех тысяч заявок, из них 2,5 тысячи уже исполнены.





Сергей Мерцалов



