Главная » Новости



17:00, 11 марта 2024 года В Орловскую область придет потепление Днем воздух прогреется до 5 градусов.



Фото: архив "Вести-Орел"

На этой неделе в Орловской заметно потеплеет. И хотя ночью по-прежнему морозно, днем столбики термометров стабильно будут показывать плюсовую температуру.



Как сообщили в Орловском гидрометцентре, завтра, 12 марта, в регионе переменная облачность. Днем воздух за окном прогреется до плюс 4 градусов, а ночью морозно - до минус 14 градусов. Ветер переменный 6-11 метров в секунду.



В среду, 13 марта, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем от минус 1 до 4 градусов тепла, ветер восточный 7-12 метров в секунду.



14 марта на Орловщине преимущественно без садков. Ветер восточный ночью 5-10, днем 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 градусов мороза, днем 0-5 тепла.





Сергей Мерцалов



