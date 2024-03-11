понедельник 11.03.2024 19:41:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:00, 11 марта 2024 года

В Орловскую область придет потепление

Днем воздух прогреется до 5 градусов.

Фото: архив "Вести-Орел"

На этой неделе в Орловской заметно потеплеет. И хотя ночью по-прежнему морозно, днем столбики термометров стабильно будут показывать плюсовую температуру.

Как сообщили в Орловском гидрометцентре, завтра, 12 марта, в регионе переменная облачность. Днем воздух за окном прогреется до плюс 4 градусов, а ночью морозно - до минус 14 градусов. Ветер переменный 6-11 метров в секунду.

В среду, 13 марта, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем от минус 1 до 4 градусов тепла, ветер восточный 7-12 метров в секунду.

14 марта на Орловщине преимущественно без садков. Ветер восточный ночью 5-10, днем 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 градусов мороза, днем 0-5 тепла.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.