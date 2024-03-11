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19:00, 11 марта 2024 года

Орловские ученые выяснили, полезна ли йога

Исследователи изучали влияние дыхательных упражнений на кровоток.



Группа ученых, куда вошли специалисты Орловского государственного университета, изучили влияние дыхательных упражнений на кровоток.

Гиповентиляция - когда замедляем дыхание на столько, что объем циркулирующего воздуха становится гораздо меньше, чем при обычном состоянии. То есть формируется состояние гипоксии. Второе направление – гипервентиляция. Наоборот, появляется избыток кислорода в организме за счет очень частого и глубокого дыхания, - поясняет стажер-исследователь научно-технологического центра биомедицинской фотоники Юлия Локтионова.

Речь идет о хатха-йоге. В отличие от обычной на первое место здесь выходит медитация с обязательным контролем дыхания. В испытаниях участвовали добровольцы, с их помощью выяснили влияние упражнений на организм.

Мы увидели, что даже пятиминутное выполнение дыхательных упражнений при глубоком полном дыхании, приводит у увеличению интенсивности кровотока в нашем организме, то есть увеличивается снабжение клеток кислородом и питательными веществами. Также активируются различные механизмы регуляции, что также благоприятно влияет на наше состояние, - подытожила стажер-исследователь Юлия Локтионова.


Владимир Маряшин
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