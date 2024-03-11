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19:00, 11 марта 2024 года Орловские ученые выяснили, полезна ли йога Исследователи изучали влияние дыхательных упражнений на кровоток.







Группа ученых, куда вошли специалисты Орловского государственного университета, изучили влияние дыхательных упражнений на кровоток.



– Гиповентиляция - когда замедляем дыхание на столько, что объем циркулирующего воздуха становится гораздо меньше, чем при обычном состоянии. То есть формируется состояние гипоксии. Второе направление – гипервентиляция. Наоборот, появляется избыток кислорода в организме за счет очень частого и глубокого дыхания, - поясняет стажер-исследователь научно-технологического центра биомедицинской фотоники Юлия Локтионова.



Речь идет о хатха-йоге. В отличие от обычной на первое место здесь выходит медитация с обязательным контролем дыхания. В испытаниях участвовали добровольцы, с их помощью выяснили влияние упражнений на организм.



– Мы увидели, что даже пятиминутное выполнение дыхательных упражнений при глубоком полном дыхании, приводит у увеличению интенсивности кровотока в нашем организме, то есть увеличивается снабжение клеток кислородом и питательными веществами. Также активируются различные механизмы регуляции, что также благоприятно влияет на наше состояние, - подытожила стажер-исследователь Юлия Локтионова.





Владимир Маряшин



