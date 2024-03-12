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8:00, 12 марта 2024 года В 2023 году в Болховском районе отремонтировали более 11 километров дорог Стоимость работ составила почти 117 миллионов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В районах Орловщины продолжают ремонтировать автомобильные дороги. Только в Болховском районе в 2023 году привели в порядок семь автодорог местного значения, общей протяженностью 6,69 километра. Объем средств Дорожного фонда Орловской области составил 11,4 миллиона рублей. Такие данные озвучил во время отчета глава муниципалитета Николай Чиняков.



Как сообщает газета "Болховские куранты", в 2024 год бюджету Болховского района на восстановление дорог из регионального Дорожного фонда выделили уже 22 миллиона рублей.





Вести-Орёл



