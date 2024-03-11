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18:30, 11 марта 2024 года Пионер рыночной экономики на Орловщине Анатолий Судоргин отметил 85-летие С его подачи в регионе стали применять принцип работы от поля до прилавка.







Тяга к крестьянскому труду, пожалуй, основная черта характера Анатолия Судоргина. Мальчишкой в большом селе Козьмодемьяновка на Тамбовщине он пахал землю, косил сено, управлялся с лошадьми. Профессию выбрал по душе - ветеринария. Перед госэкзаменами женился на однокурснице Маргарите, и молодая семья получила распределение в Колпну.



Судоргин-ветврач-эпизоотолог изъездил весь район. Затем отучился в Высшей партийной школе в Нижнем Новгороде, заведовал орготделом в Колпнянском райкоме партии, дорос до первого секретаря в Залегощенском районе.



В начале 1990-х он принимает вызов времени. Развалился Советский Союз, сельское хозяйство Орловщины могла постигнуть та же участь. Но руководство области создает новую рыночную структуру - агрохолдинг "Орловская Нива", который обеспечил весь цикл производства и реализации продуктов: от поля до прилавка. Его директором назначают Анатолия Судорогина, учитывая его знание села, партийный и хозяйственный опыт. Подробнее о том, как сейчас живет Анатолий Сергеевич - в сюжете Ивана Молчанова.



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Иван Молчанов



