В Орле открылась выставка женщин-художниц

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17:30, 11 марта 2024 года
В Орле открылась выставка женщин-художницЕжегодная экспозиция работает в туристско-информационном центре.
В туристско-информационном центре Орла начала работу выставка картин художников-женщин. Тематика живописи, фото и декоративного искусства самая разная. Присутствует много цветов.
Кто-то из орловских художниц известен и популярен, а кто-то творит для себя, семьи и друзей. В выставке участвуют как молодые, так и пожилые орловчанки.
– Это женщины, которые на этой выставке показывают свою душу, которую не всегда и не каждому откроешь, - отметила художник-керамист.
(6+)
Эва Стасюлевич
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