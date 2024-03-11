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17:30, 11 марта 2024 года В Орле открылась выставка женщин-художниц Ежегодная экспозиция работает в туристско-информационном центре.







В туристско-информационном центре Орла начала работу выставка картин художников-женщин. Тематика живописи, фото и декоративного искусства самая разная. Присутствует много цветов.



Кто-то из орловских художниц известен и популярен, а кто-то творит для себя, семьи и друзей. В выставке участвуют как молодые, так и пожилые орловчанки.



– Это женщины, которые на этой выставке показывают свою душу, которую не всегда и не каждому откроешь, - отметила художник-керамист.



(6+)





Эва Стасюлевич



