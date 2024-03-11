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15:00, 11 марта 2024 года В Орловской области увеличится посевная площадь Она превысит 1,3 миллиона гектаров.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В 2024 году в Орловской области общая посевная площадь сельхозкультур превысит 1,3 миллиона гектаров. Об этом на аппаратном совещании в обладминистрации сообщил губернатор Андрей Клычков.



- В настоящее время в соответствии с графиками готовится техника, продолжается закупка ГСМ и поставка минеральных удобрений. В рамках государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса Орловской области предоставим свыше 1,3 миллиарда рублей. Традиционно будет обеспечено также льготное кредитование, - рассказал глава региона.



Как отмечает портал Орловской области, по сравнению с 2023 годом посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе увеличится на 12,6 тысяч гектаров. Уже заложено 346 тысяч гектаров озимого сева.





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