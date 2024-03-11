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14:30, 11 марта 2024 года Орловцев призвали не трогать бесхозные предметы О мерах безопасности напомнили в УМВД региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сотрудники полиции просят жителей Орловской области быть бдительными и внимательно относиться к тому, что происходит вокруг. Главное - не трогать, не перемещать и не вскрывать бесхозные предметы. Вблизи данных объектов не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.



- Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту) или в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.



А если бесхозный предмет обнаружен в учреждении, нужно немедленно сообщить о находке администрации или охране.



- Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п., - предупредили в полиции.





Сергей Мерцалов



