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12:30, 11 марта 2024 года Новый выезд из микрорайона Зареченский в Орле сделают москвичи Стоимость работ - более 200 миллионов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле определились с подрядчиком, который сделает дополнительный выезд из микрорайона Зареченский. Работы выполнит московская компания ООО "Строй-проект". В торгах участвовали две фирмы. Такая информация опубликована на портале "Госзакупки".



Речь идет о строительстве участка дороги по улице Витольда Почернина (от улицы Зеленина в микрорайоне "Зареченский" в Орле до улицы Царев Брод в поселке Орлик Образцовского сельского поселения Орловского округа). Подрядчику предстоит выполнить весь комплект работ до 1 июня 2025 года.



В настоящее время контракт находится в стадии подписания. Его цена - более 202,5 миллионов рублей.











Вести-Орёл



