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13:30, 11 марта 2024 года Хоккеисты Орловского госуниверситета не пробились в плей-офф Чемпионата СХЛ Решающие матчи наша команда провела в Казани против местных "Крылатых барсов".



Фото: соцсети ХК "ОрелГУ"

Хоккеисты Орловского государственного университета не вышли в плей-офф Чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Решающие матчи состоялись в Казани. Соперником орловцев стала команда "Крылатые барсы".



Первый матч завершился победой наших земляков 7:4, а вот во второй игре орловцы уступили сопернику в серии буллитов 3:4. В итоге хоккеисты ОрелГУ заняли девятое место в конференции "Запад" и завершили выступление в Чемпионате СХЛ.





Анастасия Дорохова



