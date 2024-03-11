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14:00, 11 марта 2024 года Приставы приглашают орловцев на службу Ряды ведомства могут пополнить граждане в возрасте от 18 до 40 лет.



Фото: архив "Вести-Орел"

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области приглашает на службу жителей региона. Тем, кто пополнит ряды ведомства обещают стабильную зарплату и высокие социальные гарантии.



На службу приглашают жителей от 18 до 40 лет. С требованиями к кандидатам и полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Управления.



По вопросам трудоустройства необходимо обращаться по адресу: город Орел, улица Авиационная, 5. Телефон для справок: 8 (4862) 72-52-73.





Вести-Орёл



