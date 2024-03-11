В Орловской области проголосовать смогут более 3400 молодых избирателей
Это студенты в возрасте от 18 до 23 лет.
Фото: архив "Вести-Орел"
В этом году на выборы президента России придут более 3,4 тысяч молодых орловцев. Это ребята в возрасте от 18 до 23 лет. Для них голосование станет первым в жизни.
- В преддверии выборов я много встречаюсь со студентами и говорю им о том, что очень символично, что первое ваше голосование пройдет на таких значимых для всей страны выборах - выборах президента России. И вы будите еще рассказывать своим детям, что впервые проголосовали в 2024 году, выбирая президента РФ, - рассказала председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева.
Напомним, что выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта.