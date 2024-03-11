Вернувшийся на побывку в Орел боец СВО сыграл свадьбу
На передовой Александр провел восемь месяцев.
Фото: пресс-служба администрации Орла
8 марта в ЗАГСе города Орла состоялась регистрация брака бойца СВО Александра и его невесты Татьяны. Военный несет службу в мотострелковых войсках. Домой он приехал в краткосрочный отпуск.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, молодоженов поздравили сотрудники ЗАГС и гости. Среди них был и первый заместитель мэра Вадим Ничипоров. Он пожелал семейной паре искренней взаимной любви и долгой благополучной жизни. Супруга Татьяна пообещала ждать возвращения любимого бойца домой с Победой.