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11:00, 11 марта 2024 года Футбольный клуб "Орел" выиграл контрольный матч на сборах Второй этап подготовки к сезону Второй лиги наша команда начала в Крымске.



Фото: ФК "Орел"

Футболисты ФК "Орел" провели второй контрольный матч на сборах в Крымске. Соперником нашей команды стал футбольный клуб "Кубань-Холдинг".





Итог матча - победа 4:3, дублем отметился Артем Лукша. Еще по одному голу на свой счет записали Евгений Рагулькин и новичок команды Максим Дмитриев.





Анастасия Дорохова



