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10:30, 11 марта 2024 года

Орловцам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные

Они продлятся с 28 апреля по 1 мая.

Фото: архив "Вести-Орел"

Следующие длинные выходные жителей Орловской области ждут в начале мая. Они продлятся четыре дня.

Календарь праздничных и выходных дней на этот год правительство РФ утвердило в середине августа 2023-го. Так, в честь праздника Весны и Труда россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля. 

Затем длинные выходные ожидаются с 9 по 12 мая - в честь Дня Победы. Это стало возможным благодаря переносу праздничного 6 января, который приходится на субботу, на пятницу 10 мая, сообщает "Российская газета". 








Сергей Мерцалов
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