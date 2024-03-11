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9:15, 11 марта 2024 года

Под Орлом сотрудники МЧС России помогли скорой помощи

Автомобиль медиков застрял в снегу и не смог продолжить свой путь.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

9 марта на телефон 112 поступило сообщение с просьбой помочь вытащить автомобиль Скорой помощи, застрявший по дороге к пациенту в деревне Гундосовка Залегощенского района. На место происшествия выехали специалисты ближайшего пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС России.


Спасатели прибыли на пожарной машине. Они не только вытащили скорую помощь из снега, но и сопроводили ее до пациента и обратно, так как в этом месте практически отсутствует дорога.

- Спустя несколько часов в 16.07 сотрудники 20-й ПСЧ выезжали на улицу Горького в поселок Залегощь, где помогли в транспортировке мужчины до операционной для срочной госпитализации, - рассказали в региональном Управлении МЧС.


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