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8:45, 11 марта 2024 года Орловчанка лишилась золотых колец после застолья с подругой Возбуждено уголовное дело о краже.





В Орле полицейские раскрыли кражу двух золотых колец общей стоимостью 25 тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД по региону.



Украшения потерпевшая хранила в шкатулке. Женщина рассказала правоохранителям, что до пропажи колец позвала в гости 27-лентюю подругу. Она и стала подозреваемой.



Как выяснилось, девушка забрала украшения, когда их хозяйка вышла из комнаты. Кольца подозреваемая сдала в ломбард.





Артем Ежаков



