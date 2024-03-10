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18:00, 10 марта 2024 года На Орловщине открывается горячая линия для защиты прав потребителей Позвонить можно по 22 марта.





В преддверии Всемирного дня прав потребителей управление Роспотребнадзора по Орловской области с 11 по 22 марта проводит горячую линию, посвященную вопросам защиты прав потребителей.



Позвонить можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).



Телефоны горячей линии:



• Управление Роспотребнадзора по Орловской области: 8 (4862) 41 52 52, 8 (4862) 42 29 67, 8 (4862) 42 26 59;



• Консультационный центр для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области: 8(4862) 75 02 76;



• территориальный отдел в Мценске: 8 (48646) 4 15 39;



• территориальный отдел в Ливнах: 8 (48677) 7 13 34;



• территориальный отдел в Кромах: 8 (48643) 2 15 98;



• территориальный отдел в Верховье: 8 (48676) 2 47 27;



• Единый консультационный центр 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).





Артем Ежаков



