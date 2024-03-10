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16:56, 10 марта 2024 года

Роспотребнадзор дал рекомендации орловцам перед масленичной неделей

Она продлится с 11 по 17 марта.


В Орловской области с 11 по 17 марта включительно пройдет масленичная неделя. Традиционный атрибут проводов зимы – блины. За предстоящую неделю их можно наесться вдоволь, а с 18 марта по 4 мая начнется Великий пост. Пасха в 2024-м году выпадает на 5 мая.

Перед масличной неделей Роспотребнадзор дал рекомендации орловцам по приготовлению и покупке блинов.

При выборе полуфабрикатов нужно обращать внимание на внешний вид, дату изготовления и срок реализации, соблюдение температурного режима при продаже. Насторожить должна продукция без товарных ярлыков, этикеток. Упаковка должна быть целостной, без дефектов.

В местах массовых гуляний перед покупкой блинов оцените условия реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов.

При самостоятельной готовке нужно также изучить внешний вид ингредиентов, сроки их годности. Обязательно мытье рук, посуды и рабочих поверхностей.

Чтобы праздничные угощения не доставили проблем с пищеварением, нужно чередовать употребление жирных и жареных блюд и сырых овощей, а также устраивать себе физические активности.


Артем Ежаков
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