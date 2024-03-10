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16:00, 10 марта 2024 года Популяция зубров в "Орловском полесье" перевалила за 700 особей Численность этих краснокнижных животных в национальном парке неуклонно растет.





В национальном парке "Орловское полесье" подсчитали популяцию зубров. Сейчас она насчитывает 723 особи, из которых 92 – телята. Численность этих краснокнижных животных на Орловщине неуклонно растет.

"Проведенный учет и сопоставление полученных результатов с результатами предыдущих лет подтверждают стабильность численности видов, что свидетельствует об оптимальных условиях обитания животных, качественной работы отдела охраны, сводящего к нулю любые попытки проявления браконьерской активности", – рассказали в "Орловском полесье".





Артем Ежаков



