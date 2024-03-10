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14:46, 10 марта 2024 года

Больше 200 орловских предприятий показали прибыль в 2023-м году

В "минус" ушли свыше 70 организаций.


В 2023-м году 209 предприятий в Орловской области получили общую прибыль в размере почти 51,8 миллиарда рублей. 74 организации ушли в "минус", их общий убыток составил около пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Орелстата.

Кредиторская задолженность предприятий к концу года составила 96,3 миллиарда рублей. Уровень дебиторской задолженности установился на отметке в 94 миллиарда.

В исследовании не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, госучреждения, некредитные финансовые организации.


Артем Ежаков
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