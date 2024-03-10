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13:00, 10 марта 2024 года
В Орле у школы №28 появился пешеходный переходВскоре там появится лежачий полицейский.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле у школы №28 появился пешеходный переход. В ближайшее время там появится лежачий полицейский. Об этом сообщили в орловском отделении "Народного фронта".
Также активисты передали в мэрию список дорог, где нужно залатать ямы. В него попали улицы Комсомольская, Московская, Васильевская, Салтыкова-щедрина, Бетонный переулок и многие другие.
"Уже не один год мы обращали на это внимание, и вот нас услышали – при ремонте дороги это учли и сделали знак пешеходного перехода", – рассказали в "НФ".
Артем Ежаков
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