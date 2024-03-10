Три десятка домов в Орле останутся без горячей воды
Временные отключения запланированы на 11 и 12 марта.
Из-за плановой проверки бойлеров ЦТП в Орле приостановят подачу горячей воды в три десятка домов. Об этом сообщили в орловском филиале АО "Квадра".
11 марта с 9:00 до 13:00 ограничения затронут адреса:
• ул. Паровозная, д. 5;
• ул. Лазо, д. 20, 22;
• ул. Раздольная, д. 64, 66, 68, 70, 72,74;
• ул. Бурова, д. 30;
• ул. Маринченко, д. 31;
• ул. п. Переулок, д. 6, 8, 10;
• ул. Ленина д. 4.
12 марта с 9:00 до 13:00 ограничения затронут адреса:
• ул. 2-я Курская, д. 32, 34;
• ул. 3-я Курская, д. 52, 35;
• ул. 4-я Курская, д. 31;
• ул. п. Речной, д. 48, 50, 38а;
• ул. Октябрьская, д. 62, 68;
• ул. Приборостроительная, д. 15, 17,19, 21;
• ул. Максима Горького, д. 63а;
• ул. Маринченко, д. 21, 23, 25, 27 ,37.