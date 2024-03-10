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11:00, 10 марта 2024 года Новая неделя на Орловщине начнется с переменчивой погоды Существенных осадков не ожидается.





С северными потоками на территорию Орловской области поступают прохладные арктические воздушные массы с акватории Баренцева моря. Об этом рассказал глава регионального гидрометцентра Валерий Селихов. По словам метеоролога, сезонные колебания температуры воздуха говорят о весеннем характере погоды.



11 марта в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью: от 8 до 13 градусов мороза, днем от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.



12 марта также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью столбики термометров покажут от семи до 12 градусов со знаком минус, днем – от нуля до пяти градусов тепла.





Артем Ежаков



