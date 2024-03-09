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17:35, 9 марта 2024 года Уроженец Орловщины схиархимандрит Илий отметил день рождения Старцу исполнилось 92 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

8 марта духовнику Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Почетному гражданину Орла схиархимандриту Илию исполнилось 92 года. Он родился в 1932-м в селе Становой Колодезь Орловского муниципального округа.



Свой духовный путь Илий (в миру - Алексей Афанасьевич Ноздрин) начал в 1966 году. В 1989-м направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь. Там же был пострижен в великую схиму с именем Илий. В 2009 году стал духовником патриарха Кирилла.



Напомним, что каждый из сохранившихся, отреставрированных и возвращенных Православной Церкви храмов и монастырей Орла - Иверский, Михаило-Архангельский, Смоленский, Богоявленский, Николо-Песковский, Троице-Васильевский, Троицкий (в Успенском монастыре), Свято-Введенский – удалось возродить благодаря помощи старца Илия.





Вести-Орёл



