Андрей Клычков отправился с сыном на зимнюю рыбалку
Фотографию глава региона опубликовал в соцсетях.
Фото: Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, как проводит трехдневные выходные. Вместе с младшим сыном он уехал на зимнюю рыбалку.
- Это отличный способ провести время, отдохнуть на свежем воздухе, насладиться еще пока нерастаявшими снежными пейзажами и порадовать себя уловом. Погода замечательная, легкий морозец. Мы "вооружились" рыболовными снастями, теплой одеждой и горячим чаем, - написал глава региона в своем в телеграм-канале.
По его словам, рыбалка получилась вполне удачной. Домой вернулись с уловом. Жителям Орловщины Андрей Клычков пожелал хороших выходных и отличного настроения.