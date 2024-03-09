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14:30, 9 марта 2024 года Андрей Клычков отправился с сыном на зимнюю рыбалку Фотографию глава региона опубликовал в соцсетях.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, как проводит трехдневные выходные. Вместе с младшим сыном он уехал на зимнюю рыбалку.



- Это отличный способ провести время, отдохнуть на свежем воздухе, насладиться еще пока нерастаявшими снежными пейзажами и порадовать себя уловом. Погода замечательная, легкий морозец. Мы "вооружились" рыболовными снастями, теплой одеждой и горячим чаем, - написал глава региона в своем в телеграм-канале.



По его словам, рыбалка получилась вполне удачной. Домой вернулись с уловом. Жителям Орловщины Андрей Клычков пожелал хороших выходных и отличного настроения.





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