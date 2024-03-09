8 марта орловским женщинам дарили мимозы, завезенные из Грузии
Продукцию проверили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области проконтролировали закупку более 27 тысяч свежих веток мимозы, прибывших из Грузии. Часть цветов отобрали для проведения лабораторной экспертизы.
Как сообщили в межтерриториальном Управлении Россельхознадзора, в ходе исследований карантинных организмов в мимозах не обнаружили. Вся продукция своевременно поступила в реализацию и порадовала женщин во время весеннего праздника, подчеркнули в ведомстве.