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14:00, 9 марта 2024 года 8 марта орловским женщинам дарили мимозы, завезенные из Грузии Продукцию проверили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области проконтролировали закупку более 27 тысяч свежих веток мимозы, прибывших из Грузии. Часть цветов отобрали для проведения лабораторной экспертизы.



Как сообщили в межтерриториальном Управлении Россельхознадзора, в ходе исследований карантинных организмов в мимозах не обнаружили. Вся продукция своевременно поступила в реализацию и порадовала женщин во время весеннего праздника, подчеркнули в ведомстве.





Сергей Мерцалов



