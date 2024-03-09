Актеры орловского театра кукол покажут представление на выставке ВДНХ

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17:00, 9 марта 2024 года
Актеры орловского театра кукол покажут представление на выставке ВДНХОни будут работать в орловском павильоне с 15 по 17 марта.
Фото: портал Орловской области
Орловский театр кукол покажет интерактивное представление для семей на выставке "Россия" в Москве. Актеры в образах героев детских спектаклей будут работать на ВДНХ с 15 по 17 марта.
Гостей орловского стенда встретят Айболит, Красная Шапочка, Маша и Медведь, Матроскин, Шарик и другие знакомые с детства персонажи. Они пригласят всех в путешествие по русским сказкам.
- Матроскин и Шарик организуют семейные мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол-оберегов, поделок из природных материалов и театральных масок. Маша и Медведь проведут викторины и конкурсы на знание народных сказок с вручением сувениров от Орловского театра кукол. Доктор Айболит измерит посетителям выставки температуру, давление, рост, вес, проведет шуточную физкульт-разминку, - отмечает региональный инфопортал.
Сергей Мерцалов