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17:00, 9 марта 2024 года

Актеры орловского театра кукол покажут представление на выставке ВДНХ

Они будут работать в орловском павильоне с 15 по 17 марта.

Фото: портал Орловской области

Орловский театр кукол покажет интерактивное представление для семей на выставке "Россия" в Москве. Актеры в образах героев детских спектаклей будут работать на ВДНХ с 15 по 17 марта.

Гостей орловского стенда встретят Айболит, Красная Шапочка, Маша и Медведь, Матроскин, Шарик и другие знакомые с детства персонажи. Они пригласят всех в путешествие по русским сказкам.

- Матроскин и Шарик организуют семейные мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол-оберегов, поделок из природных материалов и театральных масок. Маша и Медведь проведут викторины и конкурсы на знание народных сказок с вручением сувениров от Орловского театра кукол. Доктор Айболит измерит посетителям выставки температуру, давление, рост, вес, проведет шуточную физкульт-разминку, - отмечает региональный инфопортал.


Сергей Мерцалов
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