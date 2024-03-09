В Орле росгвардейцы провели тренировки на избирательных участках
Отрабатывались действия на случай нештатных ситуаций.
Фото: Управление Росгвардии РФ по Орловской области
Орловские росгвардейцы в канун выборов совместно с охранниками проводят тренировки на избирательных участках. Правоохранители отрабатывают действия в случае возникновения различных нештатных ситуаций.
Речь идет о проникновении вооруженных лиц, хулиганов, обнаружении подозрительных предметов и других дестабилизирующих общественный порядок прецедентов. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.
- Основной целью коллег является обеспечение безопасности орловцев во время предстоящих массовых мероприятий, - рассказал начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Вадим Брежнев.
Также росгвардейцы проверяют сигнализации, камеры видеонаблюдения, инструктируют персонал. К выборам готовы 684 объекта, 226 из которых оснащены тревожными кнопками с выводом на централизованный пульт вневедомственной охраны.