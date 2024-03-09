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16:00, 9 марта 2024 года В Орле росгвардейцы провели тренировки на избирательных участках Отрабатывались действия на случай нештатных ситуаций.



Фото: Управление Росгвардии РФ по Орловской области

Орловские росгвардейцы в канун выборов совместно с охранниками проводят тренировки на избирательных участках. Правоохранители отрабатывают действия в случае возникновения различных нештатных ситуаций.



Речь идет о проникновении вооруженных лиц, хулиганов, обнаружении подозрительных предметов и других дестабилизирующих общественный порядок прецедентов. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.



- Основной целью коллег является обеспечение безопасности орловцев во время предстоящих массовых мероприятий, - рассказал начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Вадим Брежнев.



Также росгвардейцы проверяют сигнализации, камеры видеонаблюдения, инструктируют персонал. К выборам готовы 684 объекта, 226 из которых оснащены тревожными кнопками с выводом на централизованный пульт вневедомственной охраны.





Сергей Мерцалов



