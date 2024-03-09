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15:15, 9 марта 2024 года Спасатели предупредили орловцев об опасности В период весенней оттепели тонкий лед может стать причиной трагедии.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В Орловской области инспекторы ГИМС продолжают патрулировать берега водоемов. Спасатели разъясняют, как не провалиться под лед и как себя вести, если это случилось. Цель одна - предотвратить несчастные случаи на воде.



Особое внимание уделяется местам с массовым выходом людей на лед. В ходе патрулирования жителям раздают листовки о правилах поведения на льду.



- Водоемы всегда представляют опасность. Причиной тому - подводные течения и родники, размывающие и истончающие лед, камыши и другие растения, уменьшающие его прочность, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.





Сергей Мерцалов



