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11:00, 9 марта 2024 года Юные орловцы узнали про Таинство Венчания Лекцию провел священник.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Кромской средней школе 5 марта прошел открытый урок на тему "Христианская семья". Ребята послушали настоятеля Свято-Никольского храма поселка Кромы протоиерея Виктора Титова. Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, школьники узнали про Таинство Венчания и познакомились с особенностями семейных традиций в православной культуре.



– Ребята поняли, что христианские ценности являются основой для создания семьи и крепкого брака, - отметили в Орловской митрополии.



В конце урока отец Виктор обратился к школьникам с напутственным словом, отметив особенности православной семьи. Он пожелал ребятам, чтобы христианские ценности всегда присутствовали в их семьях.





Сергей Силаев



