Орловцы дарят цветы своим дамам

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15:00, 8 марта 2024 года
Орловцы дарят цветы своим дамамВ благоухающий сад превратился горпарк Орла.
В Орле рядом с городским парком уже в преддверии 8 марта начали продавать розы, мимозы, тюльпаны, гортензии. Так, орловец Владислав Старых выбрал желтые мимозы для своей мамы.
– Я хочу чтобы она была не только счастлива, но и восторжена этим моментом , - отметил молодой человек.
А жительница Орла Ульяна Белышева выбрала тюльпаны для себя. Эти цветы всегда в лидерах по спросу.
– Сейчас весной вообще-то тюльпаны в моде, потому что летом можно дарить и розы. Розы балуют нас и на своей грядке. А по весне – тюльпаны, - отметила продавец Марианна Беженарь.
Цветы орловчанкам дарила и собака по кличке Кира. Она пришла в горпарк вместе с пожарными.
Эльза Ахмедбекова
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