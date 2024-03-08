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15:00, 8 марта 2024 года Орловцы дарят цветы своим дамам В благоухающий сад превратился горпарк Орла.







В Орле рядом с городским парком уже в преддверии 8 марта начали продавать розы, мимозы, тюльпаны, гортензии. Так, орловец Владислав Старых выбрал желтые мимозы для своей мамы.



– Я хочу чтобы она была не только счастлива, но и восторжена этим моментом , - отметил молодой человек.



А жительница Орла Ульяна Белышева выбрала тюльпаны для себя. Эти цветы всегда в лидерах по спросу.



– Сейчас весной вообще-то тюльпаны в моде, потому что летом можно дарить и розы. Розы балуют нас и на своей грядке. А по весне – тюльпаны, - отметила продавец Марианна Беженарь.



Цветы орловчанкам дарила и собака по кличке Кира. Она пришла в горпарк вместе с пожарными.





Эльза Ахмедбекова



