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14:00, 8 марта 2024 года Орловские акробатки стали победителями первенства ЦФО Высшую строчку на пьедестале заняли Кира Медведева и Екатерина Клепова.







Копилка орловских акробатов пополнилась медалями окружных соревнований. Первенство ЦФО является пропуском на всероссийский этап. Теперь к соревнованиям такого уровня готовятся Кира Медведева и Екатерина Клепова.



В 2023 году девушки добились успеха на турнире в Республике Беларусь. Наставник акробатов Евгений Тарасов уверен, что самое сложное – это научить ребенка дисциплине и преодолению страха. Если получится, то можно выполнить самый сложный элемент.



Главный старт - в конце марта. Сейчас орловчанки усердно тренируются.





Анастасия Дорохова



