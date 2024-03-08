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9:00, 8 марта 2024 года Сотрудники МЧС поздравили многодетных орловчанок с 8 марта Дамам вручили подарки.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Сотрудники МЧС поздравили женщин накануне 8 марта. Состоялся профилактический рейд по пожарной безопасности, в ходе которого дамы получили подарки.



Многодетным мамам напомнили основные правила безопасности и то, что детей без присмотра оставлять нельзя. Также рассказали алгоритм действий в случае возгорания.



Также орловчанки получили поздравления, цветы и праздничные памятки на улице. Сотрудники МЧС поздравили проходящих мимо дам около городского парка.





Вести-Орёл



